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ثقافة وفنون

مسلسل معاوية الحلقة 16، عقد الصلح بين معاوية والحسن بن علي وتوليه الخلافة

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 16، شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تطورات عديدة، حيث يستشهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نتيجة طعنه من أحد الخوارج في المسجد. 

مسلسل معاوية الحلقة 16 

وضمن أحداث الحلقة، ينجو معاوية بن أبي سفيان من محاولة الاغتيال، حيث يعطيه الطبيب دواءا ليشفى من السم الذي كان في الخنجر الذي طعنه به أحد الخوارج في المسجد أيضا، غير أن الدواء يجعله غير قادر على الإنجاب مرة أخرى. 

أهل الكوفة يبايعون الحسن وأهل الشام يبايعون معاوية  

وبعد استشهاد علي بن أبي طالب، يبايع أهل الكوفة ابنه الحسن خليفة للمسلمين، فيما يبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين، ليظهر الخلاف من جديد وتطل الحرب مرة أخرى. 

صلح الحسن ومعاوية

وبعدما يعد الحسن جيشا لملاقاة معاوية قرب الشام، تنجح مساعي الصلح بين الطرفين، ويعقد الحسن صلحا مع معاوية بن أبي سفيان في عام 41 هجريا، على أن يتنازل الحسن بالخلافة لمعاوية ويفرض عليه بعض الشروط الأخرى، والتي يقبل بها جميعها معاوية. 

معاوية أميرا للمؤمنين 

وبذلك يجتمع شأن المسلمين مرة أخرى بعدما تفرقوا بسبب الفتن، ويتولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة، ويجعل دمشق عاصمة دولته الجديدة. 

 

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مسلسل معاوية الحلقة 16 مسلسل معاوية علي بن أبي طالب معاوية الحسن بن علي

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