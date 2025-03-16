الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

غدا، انطلاق قافلة طبية مجانية بكفر يوسف مركز شربين في الدقهلية

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، غدا الإثنين، بقرية كفر يوسف مركز شربين، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

انطلاق قافلة طبية مجانية بكفر يوسف مركز شربين غدا الإثنين

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في جميع قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة، وأوضح أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم.

لمدة يومين.. تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية كفر يوسف

ومن جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر مارس الجاري، تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية، بقرية كفر يوسف مركز شربين، يومي الإثنين والثلاثاء 17,18، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى والمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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