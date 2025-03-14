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رياضة

برونو فيرنانديز ملك اليوروبا ليج بعد هاتريك مباراة مان يونايتد وريال سوسييداد

برونو فيرنانديز،
برونو فيرنانديز، فيتو

قاد البرتغالي برونو فيرنانديز، فريقه مانشستر يونايتد، لتجاوز ريال سوسييداد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس.


وسجل فيرنانديز "هاتريك"، ليساعد اليونايتد على الفوز (4-1) في إياب دور 16، وذلك بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن فيرنانديز يملك أكبر عدد من المساهمات التهديفية، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ اليوروبا ليج.


ووصل الدولي البرتغالي إلى 41 مساهمة، بواقع 24 هدفًا و17 تمريرة حاسمة.

وأشارت شبكة "سكواكا" إلى تسجيل لاعب سبورتينج لشبونة السابق، 6 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها بمختلف البطولات، بعدما سجل ثاني هاتريك في مسيرته مع الشياطين الحمر.

 

هاتريك فيرنانديز

ويعد هاتريك فيرنانديز هو الأول، من لاعب في الفريق الإنجليزي، منذ أن فعلها ماركوس راشفورد ضد لايبزيج عام 2020.

كما أنه الأول في الدوري الأوروبي، منذ أن فعلها زلاتان إبراهيموفيتش ضد سانت إيتيان عام 2016.

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