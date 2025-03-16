بعد اللجوء للوقت الإضافي، البنك الأهلي يطيح بغزل المحلة من كأس مصر

كأس مصر، أطاح فريق البنك الأهلي بفريق غزل المحلة، من مسابقة كأس مصر بهدف قاتل في الوقت الإضافي الثاني من المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت وامتدت حتى صباح اليوم الأحد في استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

غزل المحلة والبنك الأهلي

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 120

ولجأ فريقا غزل المحلة والبنك الأهلي للوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

وكان تشكيل غزل المحل كالتالي:

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، محمد بن شرقي، موري توريه، رشاد العرفاوي، عماد ميهوب، عبده يحيى، بن حمودة.

على مقاعد البدلاء:

أحمد العربي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى كأس مصر



وكان التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى

أحمد صبحى

خط الدفاع

محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم

ياو انور، احمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى اكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى.

وتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز أمام فاركو 1-0 بدور الـ16، فيما تأهل البنك الأهلي علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 بالدور ذاته

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