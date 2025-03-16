الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اللجوء للوقت الإضافي، البنك الأهلي يطيح بغزل المحلة من كأس مصر

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

كأس مصر، أطاح فريق البنك الأهلي بفريق غزل المحلة، من مسابقة كأس مصر بهدف قاتل في الوقت الإضافي الثاني من المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت وامتدت حتى صباح اليوم الأحد في استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

غزل المحلة والبنك الأهلي

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 120 

ولجأ فريقا غزل المحلة والبنك الأهلي للوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي 

وكان تشكيل غزل المحل كالتالي:

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، محمد بن شرقي، موري توريه، رشاد العرفاوي، عماد ميهوب، عبده يحيى، بن حمودة.

على مقاعد البدلاء: 
أحمد العربي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى كأس مصر 


وكان التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
أحمد صبحى 
خط الدفاع 
محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا 
خط الوسط 
محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم 
خط الهجوم 
ياو انور، احمد ريان 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى اكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى.

 

وتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز أمام فاركو 1-0 بدور الـ16، فيما تأهل البنك الأهلي علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 بالدور ذاته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر البنك الاهلي غزل المحلة غزل المحلة أمام البنك الأهلي غزل المحلة والبنك الأهلي

مواد متعلقة

كأس مصر، بيراميدز يتخطى إنبي 1/2 ويصعد لنصف النهائي (صور)

كأس مصر، بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف بالشوط الأول

حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي في مواجهة بيراميدز بكأس مصر

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في كأس مصر

رمضان صبحي يقود بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر

المصري يحتفل بانضمام ثنائي الفريق لقائمة منتخب مصر استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية

احمد ياسر ريان يقود هجوم البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى كأس مصر

الاتحاد البنيني يستدعي لاعب المصري أتدجيكو سامادو

الأكثر قراءة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

بعد قصة حب، محمد رجب يعلن زواجه من دانا الحلبي

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لدوري السيدات

قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

على غرار الأهلي، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني

ترامب يفعّل قانون الأعداء الأجانب

منوعات

المزيد

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء للأخ والأخت والبنت والابن المسافر في اليوم السادس عشر من رمضان

المجددون، الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ الأرض علمًا

المزيد
الجريدة الرسمية