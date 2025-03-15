الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي والمرور يعيد الحركة لطبيعتها

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين بالطريق الإقليمي،فيتو

تمكنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة من انتظام حركة المركبات أعلى الطريق الإقليمية، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل بزحام مرور على الطريق وإصابة 10 عمال تم نقلهم للمستشفى وقامت قوات الإدارة من سحب السيارة المتسببة في الحادث عبر اوناش الإدارة وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها.

 

10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي اليوم السبت

مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نزلة السويس

الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال تحديدا بداية طريق 51.
أسفر عن الحادث إصابة 10 عمال نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
 

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الادارة العامة للمرور الطريق الاقليمى الحركة المرورية انقلاب سيارة

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