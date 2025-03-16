الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

وأنقذوا طفلة التجمع.. ملحمة الـ24 ساعة بالحي الراقي!

لم تكن خطة مقال اليوم كما هي الآن بين أيديكم.. رسالة علي الخاص تبلغنا بمأساة.. فقررنا الكتابة عنها.. وعند موعد تسليم المقال -وتتساهل فيه إدارة فيتو لظروف الشهر الكريم- كان كل شيء تبدل..

والقصة باختصار أن شخصا محترما اسمه مايكل مكرم وأثناء مروره بشارع التسعين بالتجمع الخامس لاحظ طفلة صغيرة بينها وبين الموت سنتيمترات.. فليس لها إلا أن تغادر مكانها فتكون أمام السيارات التي لا تعرف التهدئة وعندها ستكون للقدر كلمته! الطفلة في حدود السنوات الثلاث ولا تعي ماذا تفعل ولا تعي ما حولها!


هناك.. علي جانب الطريق وجدها وحيدة.. مع جرح صعب في اليد وآخر في الرأس.. وقد تطور الأول واقترب من الخطر.. هو إهمال ولا شك.. وقبل أن تتفاعل الأسئلة وجد سيارة توقفت لاحظ صاحبها الأمر نفسه!


حملا الطفلة معا إلى مول الجزيرة القريب.. وهناك وبعد التعامل السريع السطحي مع الجروح قرر الرجلان.. مايكل مكرم وعابر السبيل الآخر إبلاغ نجدة الطفل.. فلم يرد الرقم.. وفي محاولة أخيرة رد.. أبلغهم المتصلون أنه لابد من إبلاغ الشرطة أولا ثم تحرير محضر بالواقعة.

 

فقرروا إكمال المشوار -في تفاؤل شديد- لآخره.. فذهبا إلى قسم شرطة أول التجمع.. وقبل الذهاب تطوعت صاحبة إحدى صالونات التجميل بالذهاب معهم.. ومعها عاملة بالمحل.. وشخص آخر..
وهناك أبلغهم رجال القسم أن محل العثور على الطفلة يتبع قسم التجمع الخامس، وليس قسم أول.. فذهبوا إلى هناك.. وهناك كانت الصاعقة.. مفاجأة لم تخطر على بال!


رجال القسم تعرفوا على الطفلة من أول لحظة.. وفهموا القصة على الفور. وأبلغوها لمايكل والذين معه من أهل الخير والمروءة.. وقالوا لهم: هذه الطفلة المسكينة أمها متسولة تجوب شوارع التجمع وغيره للتسول.. وأنها تستخدمها في ذلك.. وكل مرة يتم تحرير محضر تنفذ النيابة القانون وتسلمها لأمها!


هذه المرة.. ومع كم الإهمال الذي عانت منه وعاشت فيه الطفلة البريئة كان من الصعب الوثوق في الأم المجرمة مرة أخرى.. الطفلة الجائعة أكلت وأضحكوها ومازحوها ونسوها الجرح الصعب وبقيت مع صاحبة محل التجميل.. ثم  قرروا جميعا بدعم القسم وشرح الأمر للنيابة، ومع نشر القصة علي حساب مايكل -مع حفظ الألقاب- ومناشدة وزارة التضامن.. وصل مندوب من القومي للطفولة وجار بقرار من النيابة وضع الطفلة في إحدي دور الرعاية!

ماذا لو تجاهل مايكل مكرم ما رآه؟! وماذا لو ترك وحيدا دون تضامن؟! وماذا لو لم تساعدهم الشرطة؟ وماذا لم يستجب القومي للطفولة -بالمناسبة هاجمناه مرارا في أحداث سابقة أخرى-؟ وماذا لم لو تتفهم النيابة وتضع مستقبل طفلة روحها مهددة.. فوق كل اعتبار؟! 

 

كارثة الإسماعيلية.. دهس البراءة بين الفهلوة والإهمال!

شاعر وملك وتاريخ !


نقف أمام مشهد إنساني رائع.. صفع اليوم عصابات التسول بشدة.. وأعاد روحا بريئة إلى الحياة.. وحصل هؤلاء الشرفاء من شعبنا -ولهم عظيم التحايا- على الأجر كله!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للطفولة دور الرعاية نجدة الطفل وزارة التضامن طفلة التجمع فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

المجرم الحقيقي في سوريا والهدف الحقيقي من الأحداث!

أوقفوا نزيف الدم السوري!

حق الشهيد الضائع بين وزارة التعليم ومحافظة الدقهلية في ذكرى 10 رمضان!

وكانت أيام.. في رمضان!

صرخة في نهار رمضان.. أنقذوني من أوجاعي!

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

الحزن يظهر على محمد صلاح بعد خسارة لقب كأس كاراباو (صور)

منوعات

المزيد

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

المزيد
الجريدة الرسمية