الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كارول سماحة تشوق جمهورها لعمل جديد

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

 

شوقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها لعمل غنائي قريب.

 

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: ابقَ قريبًا... مفاجأة خاصة لك قادمة بعد أيام قليلة.

 

وفي وقت سابق طرحت كارول سماحة أغنية “نفس” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.


وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط على إطلاقها.

 

وفي وقت سابق عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

 

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنانو#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه  من علامات انتهاء الإنسانية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارول سماحة الفنانة اللبنانية كارول سماحة لبنان بيروت

مواد متعلقة

كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب

الأكثر قراءة

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد صلاح يخسر البطولة رقم 3 مع ليفربول هذا الموسم

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

قرار جديد بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

السيسي يتناول الإفطار مع طلبة أكاديمية الشرطة وأسرهم

منوعات

المزيد

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

فوائد خدمة ترميز بطاقات الدفع الوطنية على تطبيقات الهواتف وتفعيل آبل باي

أسعار الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد

البتلو يواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ دار الإفتاء تجيب  

هل يقبل الله صيام الشخص المتنمر؟، عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية