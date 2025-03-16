الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

مناقشة تعزيز الفرص الاستثمارية بدمياط وبحث آليات الترويج للمشروعات الواعدة

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، ومدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، لمناقشة آليات تعزيز الاستثمار والترويج للفرص المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط. 

 

اجتماع لمناقشة آليات تعزيز الاستثمار والترويج للفرص المتاحة
اجتماع لمناقشة آليات تعزيز الاستثمار والترويج للفرص المتاحة

تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات

تناول الاجتماع بحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين وآليات تذليلها، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة. كما استعرضت نائب المحافظ خطط تنفيذية طموحة لاستغلال حديقة الخالدين، وهيكل الكوبري المعدني، وعدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

تعاون مع جامعة دمياط لحصر الأصول غير المستغلة

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة دور اللجنة المشتركة مع جامعة دمياط في حصر الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية.

إستراتيجية واضحة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة تتبنى استراتيجية واضحة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية محفزة، والتيسير على المستثمرين، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة لمحافظة دمياط.

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