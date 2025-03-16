مسلسل إش إش الحلقة 17، مي عمر تكتشف حملها من محمد الشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 17، حول إش إش التي تستطيع بذكائها أن تتجاوز الموقف الصعب الذي وُضعت فيه بين عبد العاطي ورجب، حيث تخلصت بسرعة من الأوراق التي كان عبد العاطي يسعى للحصول عليها، بينما أوهمت رجب بأنها كانت تطلب من عبد العاطي بعض احتياجات المنزل.

أدرك عبد العاطي ما كانت تفعله إش إش وسار معها في لعبتها، وفي سياق الحلقة، ذهب نصة لخطبة صفاء، شقيقة إش إش، مما أدخلها في سعادة غامرة، وأسرعت صفاء لإبلاغ شقيقتها بالأمر، بينما كانت إش إش تجلس مع زوجها رجب، الذي عبر عن سعادته بها، مشيدًا بصدقها معه، واعترف لها بأنه كان يراقبها عن طريق شخص آخر، لكنه شعر بالطمأنينة بعدما نجحت في الاختبار الذي وضعها فيه، بهدف التأكد من صدقها وكسب ثقته.

وعندما وصلت صفاء وأخبرت إش إش بالخبر السعيد، شعرت الأختان بفرحة غامرة، ثم غادرت صفاء على عجل.

في جانب آخر من الأحداث، اكتشف فرج الجريتلي أن ابنته لبنى قد تزوجت مختار دون علمه، فقرر التبرؤ منها أمام الجميع، في المقابل، تساءلت لبنى هل حمدية هي والدتها لا، إلا أنها لم تسأل والدها، بل وجهت السؤال إلى رجب الذي أكد لها أن حمدية والدتها.

من جهة أخرى، بدأت العلاقة بين عبد العاطي وإش إش تأخذ منحى جديدًا، خاصة بعدما ساعدته ومنحته الأوراق التي كانت بحوزة زوجها وتدينه في مقابل قيامه بتزوير كشف للمكالمات بين إش إش ومختار.

وجلب عبد العاطي لإش إش خادمة جديدة، ولاحقًا، بدأت إش إش تشعر بالغثيان والتعب، مما دفعها إلى إجراء فحص طبي برفقة شقيقتها صفاء، لتكتشف أنها حامل، والاحتمال الأكبر أن يكون الجنين من مختار، لكنها قررت أن تنسبه إلى رجب.

تصادف وجود الضابط معتصم في المكان الذي أجرت فيه الفحص، فسأل واكتشف الأمر، كما أن الخادمة الجديدة استرقت السمع عندما كانت إش إش تتحدث مع شقيقتها حول حملها، واكتشفت حقيقة نسب الطفل، فأخبرت عبد العاطي الذي شعر بصدمة شديدة.

مسلسل إش إش الحلقة 16

دارت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل إش إش حول كشف إش إش عن مخاوفها لوالدتها من أن يتمكن رجب الجريتلي من العثور على بوشكاش قبلها، حتى لا يتم كشف جميع أسرارها التي يعلمها بوشكاش عنها لرجب، وبناءً على ذلك، قررت إش إش أن تبدأ البحث عنه بنفسها، هي وعائلتها.

وقررت إش إش التفكير مثل بوشكاش لتتبع خطواته، وبدأت من نقطة البداية، وتحديدًا من بسكوتة، تاجر الحشيش، وبالفعل تواصل بوشكاش مع بسكوتة وطلب منه “فرش حشيش" وقام بتوصيله إلى شقة بوشكاش التي استأجرها بأموال سرقها من إخلاص، كما قام بشراء ملابس جديدة وبدأ في استضافة بعض النساء في منزله.

في تلك الأثناء، استقلت إش إش وعائلتها سيارة أجرة متجهين إلى بسكوتة، متوقعين العثور على بوشكاش من خلاله، إلا أنهم صدموا عند وصولهم باكتشاف أن الشخص الذي كانوا يسعون للقائه قد توفي، ولاحظت إش إش أن هناك من يراقبها.

بعد ذلك، قررت المجموعة التوجه إلى مكرم شخاليل، حيث كانوا يعتقدون أن بوشكاش قد يستخدم الأموال التي بحوزته لافتتاح “كباريه”، وبعد الضغط على مكرم شخاليل، دلهم على المكان الذي يتواجد فيه بوشكاش، وبالفعل، ذهبوا إليه وواجهوه، وفي النهاية، توصلوا إلى اتفاق يقضي بتقسيم الأموال بينهم بالتساوي، حيث حصلت إش إش ووالدتها على نصف المبلغ، بينما احتفظ بوشكش بالنصف الآخر.

وعلى هامش أحداث الحلقة، قام رجب الجريتلي بتحذير ابن زوجته مختار من التواصل مجددًا مع إش إش بأي شكل من الأشكال.

أما عبد العاطي، فكان يعيش في حالة من القلق الشديد خشية أن يقوم الجريتلي بالاطلاع على أوراق التنازل الموجودة في الخزينة، وبدافع هذا الخوف، وضع خطة توجه على إثرها إلى إش إش، طالبًا منها تسليمه هذه الأوراق مقابل تزويدها بكشف لمكالماتها الهاتفية والتي تكشف وجود مكالمات بينها وبين مختار، وأمام تهديده بكشف أمرها أمام رجب، اضطرت للموافقة تحت وطأة الخوف، وبينما ذهبت لمنحه الملفات وصل رجب أمام باب المنزل.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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