ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار تفعيل العمل بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وفقًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تحسين منظومة إدارة المخلفات وتعزيز كفاءة أعمال النظافة بالمراكز والمدن والأحياء.

محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النظافة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية.

الانتهاء من التعاقدات الخاصة بجمع ونقل المخلفات

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من التعاقدات الخاصة بجمع ونقل المخلفات بالوحدات القروية والمدن قبل نهاية العام المالي الجاري، كما وجه للمكتب الاستشاري RWA، المشرف على تنفيذ مشروع تنمية قدرات العاملين ضمن مشروعات مصرف كيتشنر، بإعداد دراسة لتأسيس شركة مساهمة للنظافة بالدقهلية في إطار سعي المحافظة على إشراك القطاع الخاص ودمجه في منظومة النظافة للعمل مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات النظافة.

حصر سيارات جمع ونقل المخلفات غير المستغلة وإعادة توزيعها

وكلف محافظ الدقهلية بحصر سيارات جمع ونقل المخلفات غير المستغلة وإعادة توزيعها، طبقا للاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للمركبات والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، كما كلف بالانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بصندوق النظافة، وإرسالها إلى وزارة المالية للمراجعة والاعتماد ليتم بدء العمل بمقتضاها.

توفير أكثر من 500 حاوية قمامة جديدة

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة، من خلال صندوق النظافة، تعاقدت مع 13 شركة نظافة لتغطية نطاق المراكز والمدن والأحياء، بهدف رفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، كما تم توفير أكثر من 500 حاوية قمامة جديدة، تم توزيعها في مختلف المناطق، لتسهيل جمع المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة وصحية، وأضاف أن الصندوق سبق وأن اعتمد المبالغ المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات التشغيلية لمعدات النظافة، لضمان استمرار كفاءة العمل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات

وأكد "مرزوق" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الجمالي للمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور توفيق الخشن، والمهندس شكري حسين استشاري المخلفات الصلبة، ومسؤولي مكتب RWA المكلف ببناء قدرات العاملين بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة إحدى مشروعات مصرف كتشنر، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة.

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