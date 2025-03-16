نهائي كأس الرابطة، ليفربول يبحث عن تقليص الفارق أمام نيوكاسل بعد 75 دقيقة (صور)

نهائي كأس الرابطة، يتقدم فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره ليفربول، بنتيجة 2-0، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب “ويمبلي”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة "كأس كاراباو".

وسجل دان بورن الهدف الأول لـ نيوكاسل يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رأسية قوية، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 52 من تصويبة قوية.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

وجاء محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على رأس تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: داريل كوانساه – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول في نهائي كأس كاراباو

في حراسة المرمى: بوب.

في خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بورن، تينو ليفرامينتو.

في خط الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون كاسيو.

في خطالهجوم: هارفي بارنيس، ألكسندر إيزاك، جاكوب ميرفي.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

والتقى ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في 183 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فاز ليفربول في 91 مباراة، بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 48 مباراة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

وسجل ليفربول 323 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد بينما اهتزت شباكه في 220 مناسبة قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

ويعد مايكل أوين الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 14 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية بعدما سجل 10 أهداف.

وتعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، هي أول ظهور لكتيبة الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويسعى سلوت مدرب ليفربول لتحقيق أول ألقابه مع الريدز بعدما تولي قيادة الفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس كاراباو موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا كبيرا على توتنهام برباعية نظيفة في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

وحجز نيوكاسل يونايتد مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما فاز على أرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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