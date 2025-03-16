الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد على ملعب “ويمبلي” في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة “كأس كاراباو”.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

وجاء محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على رأس تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:

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تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

والتقى ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في 183 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فاز ليفربول في 91 مباراة، بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 48 مباراة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

وسجل ليفربول 323 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد بينما اهتزت شباكه في 220 مناسبة قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

ويعد مايكل أوين الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 14 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية بعدما سجل 10 أهداف.

وتعد مباراة  ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، هي أول ظهور لكتيبة الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويسعى سلوت مدرب ليفربول لتحقيق أول ألقابه مع الريدز بعدما تولي قيادة الفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس كاراباو موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا كبيرا على توتنهام برباعية نظيفة في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

وحجز نيوكاسل يونايتد مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما فاز على أرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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