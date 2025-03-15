السبت 15 مارس 2025
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رياضة

لاعب ليفربول مازحا: أحتاج عامين فقط لمعادلة أرقام محمد صلاح

سوبوسلاي
سوبوسلاي

تحدث المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عن تألقه مع الريدز في الموسم الحالي واقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الإنجليزي.

 

وقال سوبوسلاي في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي، أن أصنع هدفًا وأسجل آخر، ربما يقول الجميع يا إلهي! إنه لأمر جنوني، لكن إذا فعلها صلاح، فالأمر بسيط.

وأضاف مازحا: سأحاول الوصول إلى مستوى صلاح بالأرقام قريبًا، لكن الأمر ربما سيستغرق عامين تقريبًا."

وتابع سوبوسلاي عن تألقه في الفترة الأخيرة والركض المستمر في خط الوسط: “الجميع يسألونني نفس السؤال! الأمر يتعلق فقط بإغلاق عينيّ والقيام بكل شيء، أعتقد أنه أمرٌ ذهني أيضًا”.

وأكمل: إذا كنت أعرف أنني قادر على القيام بذلك، فأنا قادر على القيام به، أحيانًا أشعر بتعب أكثر من المعتاد، لكن هذا قد يحدث مرة أو مرتين خلال الموسم بأكمله لا أكثر.

 

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