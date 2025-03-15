السبت 15 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول ونيوكاسل

ليفربول
ليفربول

 يستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء غدا الأحد.

يأتي اللقاء بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الذي مثل صدمة كبيرة لرفاق محمد صلاح وبعد أن أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا متصدرًا.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 

وتنطلق مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد غدا الأحد  16 مارس 2025 بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في نهائي كأس رابطة المحترفين، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد 

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وستنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر قناة "beIN Sports HD 1" وكذلك قناة beIN Sports HD 1 English.

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