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باحثة بجامعة بنها تحصل على تدريب متقدم في قسم علوم الحيوان باليونان

باحثة بجامعة بنها
باحثة بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن حصول الدكتورة منة الله حاتم الششتاوي المدرس المساعد بقسم الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري، على تدريب متقدم وتبادل للخبرات العلمية في قسم علوم الحيوان بمدينة لاريسا.

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جامعة بنها: تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى

وأشار"الجيزاوى" إلي أن هذا التدريب يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة بنها وجامعة تساليا باليونان ضمن برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب والتدريب، موضحا أنه يعمل علي تعزيز تبادل المعرفة والمهارات البحثية بين الجامعات الشريكة، ودعم الباحثين في اكتساب تقنيات حديثة في مجال سلامة الأغذية وتحليلها.

وأكد رئيس جامعة  بنها أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

يذكر أن التدريب تضمن إجراء اختبارات متقدمة في مجال سلامة وتحليل الأغذية، شملت: تحليل HPLC لملف البروتين والببتيد في (الحليب، الجبن، غذاء الملكات، العسل)، وتحليل GC لملف الأحماض الدهنية في (الحليب، الجبن، الحشرات الصالحة للأكل)، والكشف عن غش الأغذية باستخدام ELISA (اللحوم، الحليب)، والكشف عن غش الأغذية باستخدام FTIR (اللحوم)،  والتحليل الميكروبيولوجي واختبار مضادات الميكروبات للأطعمة ذات الأصل الحيواني.

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