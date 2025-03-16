الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مصنعين ضمن برنامج احتفالات العيد القومي (صور)

افتتاح مصانع كوم
افتتاح مصانع كوم اوشيم، فيتو

 افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، ضمن برنامج المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الذي بدأ 15 مارس الجاري ويستمر حتي نهاية الشهر، حضر الافتتاح الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وياسر جمعة، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية.

خريطة افتتاحيات اليوم بمنطقة كوم أوشيم الصناعية

شمل برنامج الافتتاحات شركة للنباتات الطبية والعطرية، مقامة على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 20 طن/ يوم من النباتات الطبية والعطرية يتم تصديرها بالكامل لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المحافظة، ومصنع لصناعة علب وصناديق الكرتون، مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويوفر  150 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن شهريًا، تغطي الاستهلاك المحلي، ومن المقرر تصدير المنتجات للخارج خلال المرحلة المقبلة. 

 

فرص استثمارية بالمحافظة

وقال محافظ الفيوم: إن المحافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي، وتعمل المحافظة على حسن استغلالها في إطار تكاملي، ما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة.

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وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل علي تشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعي، وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة في مختلف الصناعات.

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