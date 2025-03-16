الدوري الإيطالي، روما يحقق فوزا صعبا أمام كالياري بهدف نظيف

الدوري الإيطالي، حقق روما الإيطالي فوزا صعبا أمام نظيره كالياري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف فوز روما اللاعب دوفبيك في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

أعلن كلاوديو رانييري، مدرب روما، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة كالياري المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما لمواجهة كالياري

سفيلار في حراسة المرمي، ثم رينش، مانشيني، نديكا، ساليمايكيرس، كوني، باريديس، أنجيلينو، بالدانزي، سولي، دوفبيك.

كالياري الايطالي، فيتو

تشكيل كالياري أمام روما

كابريلي - بالومينو - باري مينا - سيباستيانو لوبيرتو - نادر زورتيا - ميشيل أدوبو - براتي - أليساندرو ديولا - أوبيرت - فيولا - روبرتو بيكولي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يتقدم فريق روما للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

بتلك النتيجة يحقق روما الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه رانييري.

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