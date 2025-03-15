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رياضة

ميلان ينتزع فوزا صعبا من كومو 2-1 في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

حقق فريق ميلان الفوز على ضيفه كومو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

سجل هدفي ميلان، كريستيان بوليسيتش وتيجاني رايندرز في الدقيقتين 53 و75، بينما سجل هدف كومو اللاعب لوكاس دا كونها في الدقيقة 33.

وتعرض ديلي آلي لاعب كومو للطرد في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

ميلان يحدد مدربه الجديد 

واستقرت إدارة نادي ميلان على عودة الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة الروسونيري في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اجتمع المالك جيري كاردينالي والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني مؤخرا في نيويورك لمناقشة خطط النادي المستقبلية.

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على أن عودة أليجري إلى سان سيرو ستكون ضمانا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.  وأفادت بأن النادي يعمل بنشاط لإقناع المدرب الإيطالي بتولي مسؤولية الروسونيري بدءا من الصيف المقبل، حيث تعتبر خبرته ومرونته وسجله الحافل بالألقاب سمات جذابة بالنسبة لإدارة ميلان.  

ورغم أن أسماء مثل روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا وسيسك فابريجاس مدرب كومو لا تزال خيارات مطروحة، إلا أن ميلان يرى أليجري حاليا كخيار مفضل وسيسعى جاهدا لإعادته إلى الفريق.

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ميلان فريق ميلان كومو الدوري الإيطالي

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