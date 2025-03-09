روما يفوز على إمبولي 0/1 في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزا صعبا على مضيفه إمبولي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

سجل ماتياس سولي هدف روما في شباك إمبولي في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

تشكيل روما أمام إمبولي

وضم تشكيل روما كلا من:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: نيلسون – هوملز – إيفان نديكا – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: كوني – باريدس – أنس صلاح الدين.

خط الهجوم: بيليجريني – ماتياس سولي – شومودورف.

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