الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وكالياري في الشوط الأول

روما الايطالي، فيتو
روما الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة روما أمام نظيره كالياري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أعلن كلاوديو رانييري، مدرب روما، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة كالياري المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما لمواجهة كالياري

سفيلار في حراسة المرمي، ثم رينش، مانشيني، نديكا، ساليمايكيرس، كوني، باريديس، أنجيلينو، بالدانزي، سولي، دوفبيك.

كالياري الايطالي، فيتو
كالياري الايطالي، فيتو

تشكيل كالياري أمام روما

كابريلي - بالومينو - باري مينا - سيباستيانو لوبيرتو - نادر زورتيا - ميشيل أدوبو - براتي - أليساندرو ديولا - أوبيرت - فيولا - روبرتو بيكولي.  

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل فريق روما المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 46 نقطة، فيما يأتي كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

يبحث روما عن الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه رانييري، فيما يتطلع كالياري لتحقيق الفوز الأول له منذ الفوز على بارما بالجولة الـ 24 من الكالتشيو.

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