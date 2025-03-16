الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "كفر داود - السادات" بالمنوفية

إصابة 10 أشخاص فى
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق كفر داوود السادات

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم بين سيارتين على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا بإصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارتين على طريق "كفر داود السادات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى السادات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محافظة المنوفية طريق كفر داود السادات المنوفية مستشفى السادات المركزى

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