الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة فى مطار الغردقة

ضبط كمية من مخدر
ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى، من ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة ألمانية الجنسية.

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، فى راكبة ألمانية الجنسية قادمة من ألمانيا أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

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وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وعرض الراكبة على جهاز الفحص وتفتيش حقائب الراكبة، وإجراء الفحص الذاتى، عثر على كمية من مخدر الماريجوانا بالتفتيش الذاتي أخفتها حول جسدها أسفل الملابس.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2025 وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

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إجراءات تفتيش الركاب مطار الغردقة الدولي مخدر الماريجوانا تهريب مخدرات فى المطار النيابة العامة

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