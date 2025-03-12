وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدورة الخامسة، إلى جانب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة وتطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزير الشباب والرياضة يُهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن تواجد الكوادر الرياضية المصرية في العديد من المؤسسات الدولية يمثل تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في المحافل الرياضية العالمية، ودورها الريادي في تطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تدعم دائمًا أبناءها في مختلف المجالات، ولاسيما في الرياضة، منوهًا إلى أهمية وجود ممثلين مصريين في الهيئات الرياضية الدولية لتطوير منظومة كرة القدم في القارة الإفريقية.

للجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف

وأقيمت للجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، واحتفظ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت اليوم بأحد فنادق مدينة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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