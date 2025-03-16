الأحد 16 مارس 2025
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جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة عاطل مصاب بطلق ناري بالقليوبية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالقليوبية،فيتو

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة عاطل، مصاب بطلق ناري وملفوف داخل ملاءة وملقى أمام منزله دائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري وملفوف داخل ملاءة وملقى أمام منزله بقرية برقطا دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شاب "م ف ح"، 35 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية" مصاب بطلق ناري، وملفوف داخل ملاءة وملقى أمام منزله بقرية برقطا التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة كشف الملابسات وضبط الجناة.

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اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص مديرية أمن القليوبية

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