وكيل تعليم دمياط يحيل المقصرين بإدارة ميت أبو غالب التعليمية للتحقيق

قرر ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة المسؤولين عن توزيع امتحانات شهر مارس بإدارة ميت أبو غالب الي المدارس للتحقيق الفوري، وذلك بعد اكتشاف تقصيرهم الصارخ في تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الشهرية.

جاء هذا القرار خلال جولة تفقدية قام بها وكيل الوزارة اليوم لمتابعة سير الامتحانات في عدة مدارس تابعة لإدارة ميت أبو غالب التعليمية، حيث لاحظ بنفسه عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات المحددة، مما أثار استياءه الشديد.

وكيل الوزارة يؤكد: التقصير غير مقبول على الإطلاق، وأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت إهماله أو تقصيره في أداء واجبه

وقد أكد وكيل الوزارة على أن هذا التقصير غير مقبول على الإطلاق، وأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت إهماله أو تقصيره في أداء واجبه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

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