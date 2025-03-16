تنفيذ 3924 شقة بمشروع الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تنفيذ 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية بمشروع عمارات الإسكان الأخضر.

تابع رئيس الجهاز معدلات التنفيذ في مشروع الإسكان الأخضر، الذي يعد من المبادرات السكنية المتميزة بالمدينة، حيث تهدف المتابعة الدورية إلى الوقوف على سير العمل وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير البيئية الحديثة.

وتفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية والبنية التحتية، مؤكدًا على أهمية توفير مجتمع سكني مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، كما شدد على ضرورة رفع معدلات الإنجاز لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية بالمدينة.

كما ناقش رئيس الجهاز مع الإدارات المختصة والشركات المنفذة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تذليلها، مشددًا على أهمية التقيد بالجداول الزمنية والاشتراطات الفنية، بما يسهم في تحقيق مفهوم الإسكان المستدام.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة، حيث يُتوقع أن يسهم مشروع الإسكان الأخضر في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التوسع العمراني المستدام في المدينة.

فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه سيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت الرئيس التنفيذي أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.