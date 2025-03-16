الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان: تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق بـ 15 مايو والشروق

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة الـ90 فدانا، موضحًا أنه جاري استكمال أعمال الطبقة السطحية للطرق بالمنطقة، ومؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة.

وأوضح المهندس علي سعد، أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين شبكة الطرق بالمنطقة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة للقاطنين، بجانب أهمية تكثيف الجهود لإنهاء المشروع في الموعد المحدد، مع إزالة أي عقبات قد تواجه فرق التنفيذ، ويتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المهندس محمد مبروك، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، وبالتنفيذ من قبل المهندس أحمد عثمان، مسئول إدارة الطرق بالجهاز.

وصرح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ التوسع في مشروعات الزراعة والتجميل بالمدينة، حيث تم رفع كفاءة "المسطحات الخضراء" بعدة أحياء ومناطق، لافتًا إلى أن التطوير والتجميل يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحسين الصورة الحضارية وتعزيز القيمة الاقتصادية للأراضي.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم زراعة الجزيرة الوسطى للطريق الشرقي بزهور متنوعة، بجانب صيانة الكهرباء والأرصفة، لافتًا إلى أنه جارِ استكمال الأشجار والنباتات ورفع جميع المخلفات أولًا بأول داخل معظم المجاورات.  

وشدد رئيس الجهاز على شركات النظافة بالاهتمام برفع المخلفات من الأحواض بالجزيرة في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة في أبهى صورة حضارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنمية مدينة 15 مايو جهاز تنمية مدينة الشروق رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق

الأكثر قراءة

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أول تعليق من سامح حسين بعد تكريمه من رئيس الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

أسعار سبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ترتيب الدوري الاسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان حرام؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية