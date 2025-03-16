أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 62 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 62، الصادر في 16 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأمورى الضبط القضائى.

-قرار وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إزالة التعدي بالقوة الجبرية على محل وغرفة بالدور الارضى بالعقار (25)عطفة زاوية الأربعين بالجمالية محافظة القاهرة المشهر لصالح بنك ناصر، كتركة مخلفة عن المرحومة مبروكة على محمد المتوفاة دون وارث ظاهر.

-قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر دميرة القديم مركز طلخا.

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