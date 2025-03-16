تموين الإسكندرية يضبط أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء في برج العرب

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، والمخابز البلدية.

قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف الأستاذ السيد عبد الله رئيس الرقابة بعدة حملات بنطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد موزعي البوتاجاز بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته وتجميعه اسطوانات بوتاجاز منزلي بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم ومزاولة نشاط بيع غاز البوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة.

وتم ضبط والتحفظ على ٢٥ أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلي سعة ١٢.٥ كجم مملوءة بالغاز وتحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر توقف مخبز بلدي بدون إذن وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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