الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الإسكندرية يضبط أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء في برج العرب

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية يضبط اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، والمخابز البلدية.

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

المؤبد لقتلة شاب في خصومة ثأرية بقرية الحجيرات بقنا

         

قامت إدارة تموين برج العرب  برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف الأستاذ السيد عبد الله رئيس الرقابة بعدة حملات بنطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد موزعي البوتاجاز بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته وتجميعه اسطوانات بوتاجاز منزلي بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم ومزاولة نشاط بيع غاز البوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة.

وتم ضبط والتحفظ على ٢٥ أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلي سعة ١٢.٥ كجم مملوءة بالغاز وتحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر توقف مخبز بلدي بدون إذن وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تموين برج العرب محمد العدوي تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

المؤبد لقتلة شاب في خصومة ثأرية بقرية الحجيرات بقنا

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان وتنظيفها وحقنها بالمخدر أثناء الصيام

شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

المزيد
الجريدة الرسمية