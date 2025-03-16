المؤبد لقتلة شاب في خصومة ثأرية بقرية الحجيرات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنابالسجن المؤبد.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 27 أبريل من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين علي.ع.أ، 30 عاما، وكريم.ف.ع، 15 عاما، وعياد.أ.م، وعلاء.ع.أ، 38 سنة، تهمة قتل المجني عليه إبراهيم عباس أحمد، 24 عاما، بطلقات نارية حال تواجده مع والدته في الطريق العام بقرية الحجيرات بدائرة مركز قنا، بسبب خصومة ثأرية.



كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين فرغلي.ر.ح، وشقيقه هلال، وبتاو.أ.ع.ب، تهمة الشروع في قتل المتهم الأول علي.ع.أ، بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية.

أحيلت القضية برقم 6910 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 1512 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

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