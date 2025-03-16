مصرع شاب على يد شقيقه الأكبر في قرية العزيزة بالدقهلية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره بقرية العزيزة بالمنزلة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد مصرعه بطعنة نافذة بالصدر على يد شقيقه الأكبر، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم للعرض على النيابة العامة.



مصرع شاب بالعزيزة على يد شقيقه

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب طعنا علي يد شقيقه لخلافات بينهما في قرية العزيزة في المنزلة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتبين مصرع الشاب: أدهم عبده. ال ؛15 عامًا ؛بطعنة نافذة في الصدر علي يد شقيقه الأكبر " محمد عبده ال، فلاح 32 سنه إثر خلاف بينهم.

تم نقل جثمان الشاب لمستشفي المنزلة جثة هامدة متأثرة بطعنة نافذة بالصدر على يد شقيقه بقرية العزيزة مركز المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

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