حبس تشكيل عصابي سرق 4 مواطنين بشبرا

امرت نيابة شبرا بحبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف بمنطقة شبرا مصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة شبرا، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".



وضبط بحوزة المتهمان فرد خرطوش، سلاح أبيض، هاتف محمول مجهول المصدر



وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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