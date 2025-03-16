الأحد 16 مارس 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية: العبادة الحقيقية لله وحده دون انحراف نحو الزيف

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن التجربة التي تعرض لها السيد المسيح على الجبل تحمل رسالة واضحة عن العلاقة بين السلطة والقوة والعبادة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الله حذر شعب إسرائيل مرارًا من عبادة آلهة أخرى، وشدد على أنه الإله الواحد.

السجود لآلهة أخرى

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "في عالمنا المعاصر، قد لا يكون هناك سجود لآلهة أخرى بالمعنى الحرفي، لكن كل ما يأخذ الأولوية في حياتنا قبل الله يصبح شكلًا من أشكال العبادة الزائفة"، مستشهدًا بوصية الكتاب المقدس: "لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي" (خروج 20:3).

وأوضح الدكتور أندريه زكي أن السيد المسيح قدم نموذجًا حاسمًا لمقاومة إغراءات السلطة والقوة، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية والسجود يجب أن يكونا لله وحده.

وأردف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "يحذرنا المسيح بوضوح من تقديم الأولوية لأي شيء على علاقتنا بالله، لأن العبادة الصادقة لا تُمنح إلا له".

ودعا رئيس الطائفة الإنجيلية إلى التأمل في هذه الرسالة الروحية العميقة، معتبرًا أن التجربة على الجبل تلهم المؤمنين في مواجهة التحديات الروحية، والتمسك بالقيم الإيمانية في عالم تتعدد فيه الإغراءات والانشغالات.

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