القس أندريه زكي: مصر ستظل نموذجًا للمحبة والوحدة

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن "وحدة الشعب المصري نعمة نشكر الله عليها دائمًا، ومصر ستظل دائمًا نموذجًا للمحبة والأمان"، مشددًا على أن اللقاءات التي تجمع أبناء الوطن تعكس قوة النسيج الوطني وتماسكه.

إفطار المحبة

وكان الدكتور القس أندريه زكي شارك في إفطار المحبة، الذي نظمته كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، مساء الأربعاء، برعاية الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة، بحضور نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والإعلامية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس عزت شاكر عن امتنانه لهذا اللقاء، قائلًا: "نلتقي اليوم على مائدة تجمعنا بالمحبة، مجددين العهد كل عام على أن نكون دائمًا يدًا واحدة، نعمل معًا من أجل وطننا".

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