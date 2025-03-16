الأحد 16 مارس 2025
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إجراء 14 قسطرة قلبية خلال 24 ساعة بمستشفى قنا العام (صور)

الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى قنا العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام في إجراء 14 حالة قسطرة قلبية خلال 24 ساعة، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، ومتابعة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وشارك في هذا الإنجاز فريق من أمهر الأطباء المتخصصين، بقيادة: دكتور أحمد الزقيم استشاري القلب ورئيس قسم القلب دكتور أحمد عبدالباقي محمد رئيس وحدة القسطرة القلبية دكتور مخلص صبحي نائب رئيس وحدة القسطرة القلبية نخبة من أخصائيي القلب دكتور محمد ياسين، دكتور وائل فوزي، دكتور وائل رأفت، دكتور أحمد عبدالراضي أحمد، دكتور وليد صلاح الدين، دكتور تامر إبراهيم، دكتور محمد أنور، دكتور لمياء فتحي، دكتور كيرلس جمال، دكتور محمود سند.

مستشفى قنا العام

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مستشفى قنا العام لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، والتأكيد على جاهزية الفريق الطبي لتقديم الرعاية القلبية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.

وصرّح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بأن إجراء 14 حالة قسطرة قلبية خلال 24 ساعة يعكس التطور الكبير الذي تشهده المستشفى في مجال علاج أمراض القلب، ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، مشيرًا إلى أن وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى أصبحت قادرة على تقديم خدمات متقدمة تسهم في إنقاذ حياة المرضى وتقليل معدلات التحويل إلى المستشفيات الكبرى.

كما أكد استمرار المستشفى في تطوير خدماتها الصحية، وتقديم الدعم الكامل للفريق الطبي لضمان توفير أحدث التقنيات العلاجية للمرضى، مقدمًا شكره لوكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، على متابعته الدائمة، ولكل أفراد الطاقم الطبي الذين شاركوا في هذا الإنجاز.

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