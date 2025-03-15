إصابة شخصين إثر حريق شب بمنزل فى قنا

أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق في قرية النزيلي، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل حريق منزل بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في قرية النزيلي مركز أبوتشت.

تبين بعد الفحص أن الحريق نشب في منزل 3 طوابق وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق أحدهما تم إسعافه في مكان الواقعة والثاني يُدعى حسين.ع.أ، يبلغ من العمر 52 عامًا، تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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