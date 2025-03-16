القومي للبحوث الفلكية: تساوي الليل والنهار بالقاهرة اليوم

أكد الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم 16 مارس 2025م والموافق 16 رمضان 1445هـ هو يوم الاعتدال بالنسبة لمدينة القاهرة.

وأشرقت الشمس اليوم في الساعة 6:04 صباحًا وتغرب في الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت المحلي. أي أن طول النهار هو بالضبط 12 ساعة مثل طول الليل تمامًا.

وقال: إن كانت الساعة 12:04 ظهرًا هي النقطة الزمنية التي تقسم النهار إلى نصفيين متساويين تمامًا طول كل منهما 6 ساعات.

وكان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية كشف عن موعد الاعتدال الربيعى حيث تشرق الشمس في 20 مارس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) ويحدث الاعتدال الربيعى

اختفاء الظل في الاعتدال الربيعي

وأوضح تادرس أن الاعتدال الربيعي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا وتكون الشمس فوق رأس الانسان تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.

وقال: إن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.



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