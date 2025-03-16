الأحد 16 مارس 2025
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القومي للبحوث الفلكية: تساوي الليل والنهار بالقاهرة اليوم

الاعتدال الربيعى،
الاعتدال الربيعى، فيتو
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أكد الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم 16 مارس 2025م والموافق 16 رمضان 1445هـ هو يوم الاعتدال بالنسبة لمدينة القاهرة.

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

20 مارس بداية فصل الربيع فلكيا

وأشرقت الشمس اليوم في الساعة 6:04 صباحًا وتغرب في الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت المحلي.  أي أن طول النهار هو بالضبط 12 ساعة مثل طول الليل تمامًا.   

وقال: إن كانت الساعة 12:04 ظهرًا هي النقطة الزمنية التي تقسم النهار إلى نصفيين متساويين تمامًا طول كل منهما 6 ساعات. 

وكان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية كشف عن موعد الاعتدال الربيعى حيث تشرق الشمس في 20  مارس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) ويحدث الاعتدال الربيعى

اختفاء الظل في الاعتدال الربيعي

وأوضح تادرس أن الاعتدال الربيعي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا  وتكون الشمس فوق رأس الانسان تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.

وقال: إن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.
 

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الاعتدال الربيعى الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية المعهد القومى للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي ياسر عبد الهادي مدينة القاهرة تساوى الليل والنهار بداية فصل الربيع

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