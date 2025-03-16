الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ 2 مارس

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

أعلنت  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة 

وقالت الأونروا: إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني.

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استشهاد فلسطيني ببلدة جحر الديك وسط غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها في حارتي قاقون وأبو الفول في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إجبار الأهالي على النزوح من منازلهم في هذين الحيين يأتي تمهيدا لهدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه المستمر على المخيم منذ 49 يوما

وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي 2025.

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الأمم المتحدة الأونروا غزة الضفة الغربية

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