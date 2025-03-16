الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

ضبط أبطال فيديو دفع شخص من إحدى عربات المترو

ضبط أبطال فيديو دفع
ضبط أبطال فيديو دفع شخص من إحدى عربات المترو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار.

 

جنون المشاهدات السبب.. الأمن يكشف ملابسات فيديو دفع شاب من إحدى عربات مترو الأنفاق 
جنون المشاهدات السبب.. الأمن يكشف ملابسات فيديو دفع شاب من إحدى عربات مترو الأنفاق 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات.

فيديو دفع شاب من إحدى عربات مترو الأنفاق 

وبالفحص جرى ضبط القائمين على تصوير مقطع الفيديو3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

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وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير ذلك المقطع بتاريخ 13 مارس الجاري، بإحدى محطات مترو الأنفاق لنشره على الصفحة الخاصه بهم بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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