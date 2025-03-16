الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات تموينية تضبط 14 طن دقيق مهرب على مستوى الجمهورية

حملات تموينية تضبط
حملات تموينية تضبط 14 طن دقيق مهرب على مستوى الجمهورية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية على مستوى الجمهورية 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

القبض على قائد سيارة اعتدى لفظيًّا على رجل مرور بسور مجرى العيون

انتشال جثمان طالب غرق في ترعة بالصف

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الرقابة على الأسواق الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر

مواد متعلقة

انتشال جثمان طالب غرق في ترعة بالصف

أبرزها التعرف على السيارات المسروقة، 6 فوائد للملصق الإليكتروني

ضبط 73 فرد خرطوش وفحص 60 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 665 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة.. حقيقة فيديو القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب.. ضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

رادار المرور يلتقط 444 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

أسطورة المداح تتجسد في الخانكة.. أم تقتل أطفالها الثلاثة وتغطي الجثامين ببطانية.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن الجريمة.. وقرارات عاجلة للنيابة

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أول تعليق من سامح حسين بعد تكريمه من رئيس الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

أسعار سبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ترتيب الدوري الاسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان حرام؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية