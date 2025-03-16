رابطة اللاعبين الإسبان تنتصر لمدرب ريال مدريد أمام الليجا

كشفت رابطة اللاعبين الإسبان، موقفها من الصراع الجديد بين ريال مدريد ورابطة الليجا.

وخرج كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، بتصريحات غاضبة، أمس، عقب مباراة فياريال، في الجولة الـ28 من الليجا، قال فيها: "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة بعد أقل من 72 ساعة من الراحة، لن نفعل ذلك مرة أخرى".

تعليق رابطة اللاعبين الاسبان

وعلقت رابطة اللاعبين، في بيان رسمي: "حصول اللاعبين على ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين المباريات، يعد أمرا أساسيا للحفاظ على صحتهم، سواء على المستوى البدني أو الذهني".

وأضافت "يأتي هذا المعيار بناءً على توصيات الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، الذي تعد (الرابطة الإسبانية) عضوًا مؤسسًا فيه".

وأردفت: "بناء على ما تم الاتفاق على ذلك بين رابطة اللاعبين والاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في عام 2020، على خلفية الأزمة الصحية، فإن الحد الأدنى للفاصل الزمني بين المباريات للحفاظ على صحة اللاعبين يجب أن يكون 72 ساعة".

وتابعت: "نظرًا لارتفاع مخاطر الإصابة والتدهور الناتج عن الإرهاق بعد المباريات، فقد كان من غير القابل للتفاوض بالنسبة لرابطة اللاعبين الإسبان أن يحصل اللاعبون المشاركون في مباراتين أسبوعيًا على فترة تعافٍ تتراوح بين 72 و96 ساعة".

وواصلت: "بالإضافة إلى ريال مدريد، الذي عبّر مدربه كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عن رفضه تقليص فترة راحة اللاعبين بين مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد والمباراة التي خاضها الفريق بالأمس أمام فياريال، فإن لاعبي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وريال بيتيس لن يحصلوا أيضًا على فترة الراحة اللازمة بين مبارياتهم في المسابقات الأوروبية، ولقاءاتهم في الجولة الحالية من الليجا".

وقالت: "تكرار هذا الوضع بمرور الوقت يثير قلقًا كبيرًا لدى رابطة اللاعبين الإسبان، بشأن العواقب الصحية المحتملة على اللاعبين".

وكان ريال مدريد لعب يوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي مساء السبت مع فياريال.

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