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رياضة

رئيس رابطة الليجا يرد على تهديد أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

الدوري الاسباني، رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، بشكل قوي على التهديد الذي أطلقه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز على مضيفه فياريال 2-1، أمس السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني: "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة، بعد أقل من 72 ساعة من الراحة".

وتابع: "لن نفعل ذلك مرة أخرى.. طلبنا من رابطة الليجا مرتين تغيير موعد هذه المباراة، ولم يفعلوا شيئًا.. هذه المرة الأخيرة".


وعما إذا كانوا سيرفضون اللعب، في حال عدم حصولهم على فترة الراحة الكافية، أجاب: "لن نلعب.. هذا قرار".  

وكان الميرينجي قد لعب الأربعاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رد رئيس رابطة الليجا علي مدرب ريال مدريد

وأعاد تيباس نشر تهديد أنشيلوتي، على حسابه بشبكة "إكس"، وعلق قائلا: "كارلو.. من المؤكد أن بوتراجينيو ( مدير ريال مدريد للعلاقات العامة)  أخبرك أن رابطة الدوري الإسباني، كانت قد حددت مباراة ليجانيس في الجولة المقبلة، يوم السبت الساعة 16:15، لمنحكم المزيد من الراحة قبل نصف نهائي الكأس ضد ريال سوسيداد".

وأردف: "لكن إيميليو طلب من مدير المسابقات في الرابطة، تغيير الموعد إلى الساعة 21:00.. من المؤكد أنه فعل ذلك بعلمك وموافقتك - كما أتخيل - من أجل مصلحة اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي".

واختتم رئيس رابطة الليجا: "الآن أصبح لدينا أقل من 72 ساعة، بين صافرة نهاية مباراة السبت، وبداية نصف النهائي يوم الثلاثاء!.. ليتأهل الأفضل إلى النهائي!.. تحياتي".

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