«المركزية للإرشاد الزراعي» تنفذ برامج توعية للفلاحين بالدقهلية

قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي في محافظة الدقهلية برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

وتأتي البرامج بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الارشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة الدقهلية وبناءًا علي توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

تنفيذ 14 حقل إرشادي بمساحة 14 فدان قمح

وتم تنفيذ 14 حقل ارشادي بمساحة 14 فدان وتم تقديم التقاوي مجانًا للمزارعين كخدمة إرشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية، و 6 أيام حقل، ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 24062 فدان، وفي إطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم عمل 32 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 152 فدان تم تسوية الأرض بالليزر مجانًا كخدمة إرشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

" 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي

و لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ ع " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي، ومحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 8 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، بالإضافة إلى محصول الطماطم فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، والفاصوليا فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل.

كما تم تنفيذ يوم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وللكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 يوم حقل إرشادي تحميل قمح أو فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة إرشادية عن مكافحة الحشائش، ولمحصول البصل تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 يوم ندوة ارشادية عن توعية استخدام الميكنه الزراعية ودورها في زيادة الإنتاج، وتم تنفيذ 2 ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية، ولمحصول الكتان فقد تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والألياف.

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