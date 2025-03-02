الأحد 02 مارس 2025
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تعرف على موعد توريد محصول بنجر السكر لمصانع أبو قرقاص في المنيا

توريد محصول بنجر
توريد محصول بنجر السكر فى المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، (مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة)، في محافظة المنيا عن بدء استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2024 /2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تعلن موعد بدء توريد محصول بنجر السكر فى المنيا 

وأوضحت الشركة أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل اللواري، والجرارات الزراعية، وتحفيزا لمزارعى البنجر فقد تقرر هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنيها / طن عند درجة حلاوة 16%، وذلك بخلاف المميزات الأخرى التى تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16% وحافز النظافة المميز.

موعد بدء توريد محصول بنجر السكر فى أبوقرقاص بالمنيا 

وتهيب الشركة بالسادة الزُّراع والهيئات الزراعية التواصل مع مكاتب التخصصية التابعة لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة لتحديد مواعيد التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلى حسب أولوية تاريخ الزراعة.

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