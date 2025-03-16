ترتيب الدوري الاسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ترتيب الدوري الإسباني، يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، من الجولة السابعة والعشرين، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم الأحد.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ60 نقطة، بعدما حقق فوزًا أمام فياريال بهدفين لهدف مساء السبت.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

1- ريال مدريد 60 نقطة

2- برشلونة 57 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 49 نقطة

5- فياريال 44 نقطة

6- ريال بيتيس 41 نقطة

7- ريال مايوركا 40 نقطة

8- سيلتا فيجو 39 نقطة

9- إشبيلية 36 نقطة

10- رايو فاليكانو 36 نقطة

11- جيرونا 34 نقطة

12- ريال سوسييداد 34 نقطة

13- خيتافي 33 نقطة

14- أوساسونا 33 نقطة

15- إسبانيول 28 نقطة

16- فالنسيا 28 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة

18- ليجانيس 27 نقطة

19- لاس بالماس 25 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليجانيس ضد ريال بيتيس - 3 عصرا: beIN Sports HD3

إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو - 5.15 مساء beIN Sports HD1

رايو فاليكانو ضد ريال سوسييداد - 7.30 beIN Sports HD1

أوساسونا ضد خيتافي- 7.30 مساء beIN Sports HD5

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة – 10 مساء – beIN Sports HD 1.

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