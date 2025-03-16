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حوادث

إحالة أمين خزينة بشركة بالجيزة للمحاكمة بتهمة الاختلاس

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة أمين خزينة متهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

 

وعثر بحوزته على 240 ألف جنيه من متبقي الأموال التي اختلسها، واعترف المتهم  بسرقة عهدته وأنه صرف أموالها في شراء شقة ومجوهرات.

 

القبض على المتهم بالجيزة

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بحضور محام إلى ديوان القسم وكيلا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يتضرر من أمين الخزينة  بالشركة يبلغ من العمر 30 عام ؛ متهما إياه باختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة الشركة عهدته.

 

تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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نيابة الجيزة الجيزة المحاكمة الجنائية

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