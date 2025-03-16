كيفية الانضمام إلى خدمة كبار العملاء بنك مصر BMVIP Plus

يبحث الكثيرون عن كيفية الانضمام الي خدمة كبار العملاء بنك مصر BMVIP Plus.

وأوضح مسئولو البنك أنه يمكن للعملاء اكتساب الانضمام لفئة العملاء BMVIP Plus وذلك من خلال الحفاظ على رصيد أدنى قدره 5,000,000 جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) عبر جميع حساباتهم في بنك مصر

إلي جانب الحفاظ على أدنى دخل صافي قدره 80,000 جنيه مصري أو أكثر، أو ما يعادلها في العملات الأجنبية.

وتقدم تلك الخدمة لعملاء بنك مصر عدة مزايا كالتالي:

مدير مختص لمساعدة العملاء في إدارة ثروتهم

أولوية لكبار العملاء في تقديم الخدمات في جميع فروع بنك مصر

صالات VIP لخدمة كبار العملاء في فروع بنك مصر

مركز اتصال مخصص للعملاء

الإنترنت والموبايل البنكي BM Online لاتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت وفي أي مكان

حلول استثمارية وإدارة المحافظ لعملاء BMVIP

إدارة الثروة لعملاء BMVIP

مجموعة متنوعة من قروض رجال الاعمال مثل القروض الشخصية غير المضمونة بأسعار فائدة خاصة

إصدار دفتر شيكات بنك مصر مميزة مجانًا

إعفاء/ تخفيض العديد من الرسوم والعمولات المصرفية.

يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن موعد فتح حساب يوم بيوم.

ومن جانبهم أكد مسئولو بنك مصر أن حساب يوم بيوم مغلق في الوقت الحالي ولم يتم الإفادة بموعد فتح الحساب مرة أخرى حتى الآن.

وأضاف مسئولو البنك علما بأنه اعتبارا من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 /2/ 2025 تم إيقاف فتح حسابات جديدة على صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول الحد الأقصى للرسوم في التحويلات النقدية الدولية.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن رسوم التحويلات المالية الدولية تكون بحد أقصى 200 دولار أمريكي.

ويتم احتسابها وفقا لعملية حسابية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي، حيث يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

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