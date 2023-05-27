بعد سحب الرصيد كاملا، مصير حساب يوم بيوم في بنك مصر

كشف بنك مصر أنه في حالة سحب كامل الرصيد من حساب يوم بيوم فيظل الحساب قائما بالفعل ولا يتم غلق الحساب طالما لم يتم تقديم طلب من قبل العميل بذلك.

الإيداع في حساب يوم بيوم

وأضاف مسئولو البنك في الرد علي استفسارات العملاء عبر صفحة البنك الرسمية أنه وبالنسبة للإيداع علي حساب يوم بيوم فيتم ذلك خلال الأوقات التي يتم فيها إتاحة الإيداع وفتح حسابات جديدة من حساب يوم بيوم ( ولا يشترط فتح حساب جديد ويتم التعامل على نفس الحساب بشكل طبيعي ) علمًا بأنه حاليًا الإيداع متوقف علي الحساب.

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ماكينات الصراف الالي في بنك مصر

وتابع مسئولو بنك مصر وفي حالة إتاحة الإيداع علي الحساب فيمكن الإيداع عليه سواء من خلال الفرع أو من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي أو من خلال ماكينات ال ATM بنك مصر الخاصة بالإيداع , ولايتم إحتساب مصاريف إضافية ( بخلاف المصاريف الدورية الخاصة بالحساب ) في حالة عدم وجود رصيد بالحساب.

الحساب الإسلامي من بنك مصر:

الحساب الاسلامي هو حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

ويمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وايداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية

ويتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن اجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

تفاصيل الحساب الاسلامي

-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

-إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات علي الحساب.