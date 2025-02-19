الأربعاء 19 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

صانع البهجة وحارس الهوية، الأعلي للثقافة يحتفي بصلاح جاهين

معرض رباعيات طباعية
معرض "رباعيات طباعية"

افتتح المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت، منذ قليل، معرض "رباعيات طباعية" لطلاب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والتي تأتي ضمن يوم في حب الفنان والشاعر الكبير صلاح جاهين.

وتضمن المعرض أعمال فنية مستلهمة من رباعيات صلاح جاهين، حيث عبر كل طالب باسلوبه المتفرد عن رؤيته لروائع جاهين

كما تشمل فعاليات الاحتفال بالفنان والشاعر الكبير صلاح جاهين مائدة مستديرة بعنوان “صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية”، يديرها الدكتور أحمد مجاهد، ويشارك بها نخبة من الأكاديميين الشعراء والمثقفين. ويختتم اليوم  بأمسية شعرية وغنائية في حب صلاح جاهين، يديرها محمود التميمي ويحضرها نخبة من الشعراء.

 

صلاح جاهين

وصلاح جاهين رسام كاريكاتير وشاعر وكاتب مسرحي، ولد بحي شبرا  يوم 25 ديسمبر لعام 1930، وتوفي في أبريل 1986.خلده التاريخ باسم “فيلسوف البُسطاء”. عُرف بخفة الظل وسرعة البديهة. أدرك أهمية الفن ورسالته، مما دفعه لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمر بمصر آنذاك وتقديمها للمواطن بطريقة بسيطة، سهلة ومفهومة كي يستوعبها الجميع، واستغل في ذلك موهبته الفنية العظيمة.

 

 

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