حكايات 200 حلقة من المسحراتي.. سر تراجع صلاح جاهين.. فؤاد حداد ينقذ الموقف.. شروط سيد مكاوي.. وإنذار قضائي يسدل الستار على أشهر برنامج رمضاني

سيد مكاوي، علامة بل أيقونة من أيقونات شهر رمضان، هو مسحراتي المحروسة، فمن منا نسي دقات مكاوي على طبلته الشهيرة كل ليلة على كلمات فؤاد حداد “ اصحى يا نايم وحد الدايم ”، حلقات قدمها التليفزيون على مدى سنوات طويلة اعتاد عليها المشاهد المصري، ولم يعد هناك من يقدمها بعد رحيل مؤلفها ومؤديها وملحنها، إلا من بعض المحاولات التي لم تترك أثرا.

واعتمد سيد مكاوي كمطرب في الإذاعة عام 1940، وبدأ مشواره مع طبلة المسحراتي عندما أسندت إليه الإذاعة في بداية الستينات غناء بعض الأدعية الدينية التي ستقدمها خلال شهر رمضان الكريم، ثم ظهرت فكرة تقديم حلقات المسحراتى كل ليلة واتفقت الإذاعة معه على أدائها فاشترط أن يلحن بنفسه الحلقات ويغنيها وألا تصحبه آلات موسيقية فى الأداء مكتفيا بطبلة المسحراتي، كما اشترط أن يكون الشاعر صلاح جاهين هو مؤلف الحلقات.

اعتذار صلاح جاهين

وبدأت حلقات المسحراتي بصوت سيد مكاوي، وتم بالفعل الاستغناء عن الفرقة الموسيقية التي كان مقررا لها مصاحبة كلمات المسحراتي، واكتفى سيد مكاوي بأن يغني بصوته والدق فقط على طبلته، وبعد حلقة واحدة فوجئ الجميع باعتذار الشاعر صلاح جاهين ورشح بدلا منه لكتابة حلقات المسحراتي صديقه الشاعر فؤاد حداد الذي كان في بداية طريقه الشعري، وبالفعل تم التعاقد مع الشاعر فؤاد حداد على حلقات المسحراتي، وقدمت الحلقات بشعر العامية، وهي تحكي الواقع الذي تعيشه مصر، وكان من أهم أبياتها: " اصحى يا نايم وحد الدايم.. وقول نويت بكرة إن حييت.. الشهر صايم والفجر قايم.. اصحى يا نايم وحد الرزاق.. رمضان كريم " ولقب مكاوي بمسحراتي مصر.

صلاح جاهين وسيد مكاوى فى اولى حلقات المسحراتى

عن ذكريات بداية المسحراتي يقول سيد مكاوي: فى عام 1952 تعرفت على الشاعر فؤاد حداد من خلال الفنان حسن فؤاد، فلما رشح صلاح جاهين فؤاد حداد لحلقات المسحراتي، قرأت ديوانه الذي كتبه وجدته هو ما كنت أريده بالضبط، لكن تردد فؤاد حداد في البداية بدعوى أنه يكتب لنفسه فقط إشفاقا على المستمعين من تقبل مضمون اشعاره التى تحمل مضمونا سياسيا واجتماعيا، ونجحنا أنا وصلاح جاهين وحسن فؤاد ويوسف الشريف في إقناعه وقدمنا المسحراتب على مدى أكثر من 200 حلقة.

مسحراتي مكاوي وحداد فب التليفزيون

وفي عام 1983 انتقل مسحراتي سيد مكاوي وفؤاد حداد إلى التليفزيون في الواحدة ليلا، حيث أعد سيناريو الحلقات الكاتبن صلاح حافظ وحسن فؤاد وأخرجه فتحي عبد الستار ليستمر أكثر من مائتي حلقة.

سيد مكاوى وفؤاد حداد اثناء تسجيل المسحراتى

حول مشوار الفنان سيد مكاوي مع المسحراتى يقول: بدأت حياتي أنشد التواشيح في الموالد والمناسبات، ثم اتجهت لأداء أغاني التراث لعبده الحامولي والشيخ سلامة حجازي، ولذلك فإن التلحين والغناء متعتي التي أجد نفسي فيها، وقد اتخذت الإيقاع الشرقي والآلات الشرقية أدواتي، وقد فتحت عيني في صغري بشوارع وحواري عابدين على (أغنية وحوي ياوحوي اياحة..ادونا العادة اياحة..آه ياستى اياحة..ادونا وماتدونا اياحة ) التي كان يغنيها الأطفال وهم يحملون الفوانيس المضاءة بالشمع الملون، وفي فترة السحور كنت استمتع بصوت المنادي وهو ينادي للسحور والصلاة ومن قبلها يروي السير الشعبية ولم يكن يدور بخلدي أنى سأقوم يوما بمهمة إيقاظ الناس للسحور.

اتهام بالسرقة وتوقف الحلقات

وجاء رحيل الشاعر فؤاد حداد عام 1985 عقبة في طريق المسحراتي في التليفزيون، حيث استعان سيد مكاوي بالشاعر فؤاد قاعود لكتابة حلقات المسحراتي للقناة الثانية بالتليفزيون إلا أنه استعان بكلمات حداد في حلقاته، ووصل الأمر إلى إرسال أسرة فؤاد حدد إنذار إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوقف حلقات فؤاد قاعود التي قيل إنها سرقت من ديوان فؤاد حداد للمسحراتي حيث اقتبس المقدمة والنهاية دون الإشارة إلى اسم فؤاد حداد، وبالفعل توقفت الحلقات.

وعلق أمين فؤاد حداد نجل الشاعر فؤاد حداد: إن سيد مكاوي اتصل بعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وأحمد فؤاد نجم وطلب منهم كتابة حلقات المسحراتي على غرار فؤاد حداد، فرفضوا جميعا وقالوا ماينفعش ومحدش يعرف يعمل زي فؤاد حداد.

رد ودفاع مكاوي

ودافع سيد مكاوي وقال: إن شعر فؤاد حداد لم يكن فيه رمضان كريم ولا "وحد الرزاق " ولا "المشي طاب لي والدق على طبلة" وأن كل هذه الألفاظ من تأليفي والمقدمة والنهاية من تأليفي أيضا وليس من تأليف حداد، كما أن اصحى يانايم وحد الدايم هي فولكلور موروث ولا أحد يعرف مؤلفه والفولكلور ملك الجميع.

عبد الرحمن الأبنودي يعترض

وجاء رد عبد الرحمن الأبنودي على كلام مكاوي: لا أصدق وغير مقتنع أن هذا فولكلور وإذا كان فليأت سيد مكاوي بشهود يقولون إنهم سمعوا هذا الكلام قبل ما يكتبه فؤاد حداد، وأنه ــ سيد مكاوي ــ سبق وطلب مني أكتب المسحراتى بكلام فؤاد حداد فقلت له مستحيل لسببين أولا أن فؤاد حداد عمنا الكبير، وثانيا أن هناك أشياء لا يمكن لمسها، وغبي اللي يكتب مسحراتى بعد فؤاد حداد، أو اللي يكتب رباعيات بعد صلاح جاهين.

وبالنسبة لفؤاد قاعود قال الأبنودي إنه كان يجب أن يوقف الحلقات لأنها تذيع كلمات لم يكتبها ويعرف من الذي كتبها بالضبط، لأن ما حدث لا يصح أخلاقيا.

المسحراتى الراحل سيد مكاوى

ورغم كل ما حدث من جدل واتهام ما زالت ألحان وكلمات المسحراتي سيد مكاوي ما زالت تعيش بيننا لأن الكلمة فيه واللحن تساير عنصر الزمن والذوق وتناولت مختلف الطوائف والطبقات من هنا عاشت وعمرت سنوات طوال يقول في مطلعها:

ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال..الرجل تدب مطرح ما تحب / وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال / السعي للصوم خير من النوم..اصحى يا نايم وحد الرزاق / رمضان كريم / حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال..وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال.

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